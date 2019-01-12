大園違章工廠 堆廢棄物遭罰

2019年01月12日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市大園區沙崙附近一間違章工廠，長期堆置台北市來的回收物壓磚，但因該場緊鄰14座中油油槽，讓居民擔憂回收場大火會一發不可收拾，桃園市環保局去年12月26日會同相關局處前往稽查，依法移請地政局及建管處告發處分，最重將可以裁罰30萬元，並要求業者限期恢復原狀。

鄰近油槽 民憂不安全

環保局表示，該鐵皮建築因蓋在農地上屬於違章工廠，該工廠長期以來和台北市環保局簽約，將台北市的回收物壓磚運至該處堆置，隔幾天後再統一運回屏東的處理場進行後續處理。

由於該違章工廠的西邊是14座儲油槽的中油「沙崙油庫」，東邊則鄰近桃園機場，民眾擔憂回收場很容易失火，若火勢蔓延恐一發不可收拾。

依法告發 最重罰30萬

去年12月26日環保局人員會同地政局、經發局等局處人員前往稽查，當場查出在現場堆置回收塑膠磚等物品，初步研判不是非法棄置廢棄物，但因該置放地點屬於一般農業區農牧用地，當天就依違反區域計畫法及建築法規部分，移請地政局及建管處告發處分，最重將可以裁罰30萬元並且要限期恢復原狀。

環保局表示，經過連續前往稽查、約談地主及聯絡承租公司，廠房內的回收物壓磚將盡速運回屏東處理廠，確切開罰金額則得等程序完畢後才能確定。

(中國時報)