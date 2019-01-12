彰縣17校校長遴選 不算數

2019年01月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣17所國中小校長異動，去年12月4日完成第1階段遴選後上網公告，準備走馬上任的校長們卻遲未接獲聘書，彰化縣教育處1月10日召開遴選委員會，指出第1階段遴選作業有瑕疵，不算數！掀起教育界嘩然，「這是彰化版的卡管案嗎？」

提前遴選 恐惹爭議

彰化縣校長異動喊卡，引起政治干預的疑慮，校長苦水往肚吞。教育界人士指出，遴選結果至今都還掛在教育處網站上，等於是完成人事布達，學校也都辦歡送會了，結果卻因1場選舉打亂教育體制？

縣議員尤瑞春、賴澤民、黃盛祿等不滿，指出家長會紛紛陳情，11人組成遴選委員，除副縣長、教育處長是當然委員外，選後換人，其餘都是原來委員，斷然取消遴選結果，無異打臉，「太不尊重校長當事人和遴選委員了？」

前教育處長林明裕指出，2014年卓伯源卸任前14天辦理校長遴選合法，且受到當時魏明谷縣長承認。魏明谷表示「校長是遴選聘任，不是縣長指派的文官體系，不應該濫權」。

校長留任 暑假再選

縣府教育處長陳逸玲表示，依《彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點》規定，受理申請時間應於每年12月或1月，但第1階段遴選卻是11月底；且教育部規定選舉期間不能任用或遷調人員，但是否包含國民中小學校長，迄今未給縣府明確答覆，為免後續爭議，各校校長將留任到暑假再辦遴選。

陳逸玲強調，全國只有彰化縣跟新竹市辦理寒假跟暑假1年2次的校長遴選，7月再辦遴選，與高中及全國各縣市的國中小一致，希望完成學年度的完整性。遴選委員會是專業組成，不是選後就重來，只是利用這次機會調整全國一致性。

(中國時報)