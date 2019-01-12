彰縣17校校長遴選 不算數
彰化縣17所國中小校長異動，去年12月4日完成第1階段遴選後上網公告，準備走馬上任的校長們卻遲未接獲聘書，彰化縣教育處1月10日召開遴選委員會，指出第1階段遴選作業有瑕疵，不算數！掀起教育界嘩然，「這是彰化版的卡管案嗎？」
提前遴選 恐惹爭議
彰化縣校長異動喊卡，引起政治干預的疑慮，校長苦水往肚吞。教育界人士指出，遴選結果至今都還掛在教育處網站上，等於是完成人事布達，學校也都辦歡送會了，結果卻因1場選舉打亂教育體制？
縣議員尤瑞春、賴澤民、黃盛祿等不滿，指出家長會紛紛陳情，11人組成遴選委員，除副縣長、教育處長是當然委員外，選後換人，其餘都是原來委員，斷然取消遴選結果，無異打臉，「太不尊重校長當事人和遴選委員了？」
前教育處長林明裕指出，2014年卓伯源卸任前14天辦理校長遴選合法，且受到當時魏明谷縣長承認。魏明谷表示「校長是遴選聘任，不是縣長指派的文官體系，不應該濫權」。
校長留任 暑假再選
縣府教育處長陳逸玲表示，依《彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點》規定，受理申請時間應於每年12月或1月，但第1階段遴選卻是11月底；且教育部規定選舉期間不能任用或遷調人員，但是否包含國民中小學校長，迄今未給縣府明確答覆，為免後續爭議，各校校長將留任到暑假再辦遴選。
陳逸玲強調，全國只有彰化縣跟新竹市辦理寒假跟暑假1年2次的校長遴選，7月再辦遴選，與高中及全國各縣市的國中小一致，希望完成學年度的完整性。遴選委員會是專業組成，不是選後就重來，只是利用這次機會調整全國一致性。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。