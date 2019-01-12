屏東豬農促設廚餘蒸煮中心
非洲豬瘟疫情嚴峻，全面禁止廚餘養豬呼聲愈來愈大，屏東豬農擔心，若全面禁止，本土黑豬產業恐將崩盤，衍生廚餘去化問題，若無去處隨意倒棄，恐釀更大防疫漏洞，呼籲政府盡速興建廚餘蒸煮中心，可同時解決養豬、防疫、環保等問題。
恐釀更大防疫漏洞
屏東縣養豬協會常務監事方志源說，台灣本土黑豬因長得慢、肉品替代率低，一般豬養6個月即可，黑豬須養10個月至1年。因此要以廚餘飼養，除降低成本，肉質也更好，長期在肉品市場占有一席之地，價格十分穩定。
黑豬產業鍊是由業者繁殖仔豬，賣給豬農養成架仔豬（30至60台斤），再賣給專養成豬的豬農。目前屏東是台灣重要的黑豬繁殖基地，北部縣市包括新北、桃園等地則是養黑成豬的重鎮。
受非洲豬瘟可能禁廚餘養豬的影響，不少黑成豬農戶已在觀望，不願再買仔豬飼養，目前仔豬市場約只剩原本3成，讓屏東黑仔豬價格由1隻1300多元跌到不到1000元，且價格持續探底。
方志源說，全面禁廚餘不能解決防疫問題，廚餘若無法去化隨意亂倒，不但造成環境汙染，老鼠等動物吃後又跑到豬舍，反而造成防疫更大漏洞。因此呼籲政府盡速在各地興建廚餘蒸煮中心，創造養豬、環保、防疫三贏。
別讓台灣黑豬消失
聯豐生技公司經理張哲豪說，台灣黑豬是珍貴的本土種，肉質品系在世界上數一數二，可媲美日本鹿兒島黑豬，政府制定政策時要站在保護台灣黑豬的立場思考，否則可能讓台灣黑豬消失。
(中國時報)
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