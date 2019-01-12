號誌不連貫 新北15區交通打結
新北市板橋、林口等15個行政區11日上午6時許發生道路交通號誌不連貫，導致上班尖峰時段的用路人走走停停，不少上班族因此遲到，抱怨連連，交通局表示，經查是交控中心號誌控制系統軟體異常，已於上午8時32分緊急修復完成，後續將依契約對系統維運廠商究責。
「好塞！」新北市板橋、林口、淡水、中和等多個地區民昨天一早上班，紛紛發現平時通勤路線上的紅綠燈號誌不連貫，綠燈剛走馬上又遇紅燈，讓許多民眾氣得在網路上抱怨「每50公尺到100公尺就停一次紅燈，超不爽！」、「比平常多塞15分鐘」。
交通局表示，10日晚間交控中心更新號誌控制系統軟體，11日疑因軟體異常，導致交通號誌對時訊號亂掉，昨天上午6時44分起陸續接獲民眾通報號誌不連鎖狀況，已在上午8時32分緊急修復，總計計影響板橋、林口等15個行政區共48條路段。
交通局交管工程科專員林祥煙說，交控中心軟體每天會更新3次，依照正常程序維管廠商輪班人員需在更新後檢查系統運作正常，但昨日清晨4點到5點軟體更新後，輪班人員並未檢查，導致未能及時發現對時訊號出現異常，造成市民不便深感抱歉，除將加強人員教育訓練，並依契約對系統維運廠商究責。
(中國時報)
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