防範豬瘟 竹市跨單位演習
為全面防範非洲豬瘟，新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，就發現豬瘟疫情、通報且確診、挖洞焚燒並掩埋等標準作業程序進行操演，要全力將非洲豬瘟阻絕境外。
此次演習是跨市府產發處、環保局、消防局、警察局及國軍聯合出擊，模擬發現豬瘟疫情，並實際挖洞進行焚燒掩埋，作業程序則分為3部分。
第1為畜牧場自我安全衛生管理，豬場安全衛生自主管理；第2為疫情爆發與調查確診，豬場通報疫情至送中央檢驗確診；第3為疫病防疫與警報解除，進行撲殺等工作。
警察局則負責現場秩序維持，消防局協助死廢動物屍體焚燒場地火勢控制，環保局同仁執行環境衛生、焚燒屍體空氣監測，國軍執行搬運屍體及消毒工作，並實際派遣消毒車、警車、消防車及救護車參與演習檢疫、移置等相關步驟，詳盡實兵演練讓相關單位孰悉工作權責，同時也邀請在地養豬戶到場參與，了解防疫工作重要性。
市長林智堅除了全程觀看檢閱演習過程之外，之後也前往位於成功路上的「鍾文畜牧場」視察，該畜牧場占地約5800平方公尺，飼養約500頭黑豬，目前健康狀況良好。
另外，廚餘蒸煮設備與環境也符合環保署規定，蒸煮方面，業者落實時間為1個小時，鍋爐中心溫度達90度的規定，同時每周都會進行環境消毒，避免疫情發生。
林智堅表示，市府已成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，加碼廚餘養豬戶改用飼料補助，提升每頭補助至2500元；另，後續廚餘處理，目前竹市每月廚餘量約1300公噸，尚在焚化爐處理範圍內，但也呼籲全民共同進行廚餘減量。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。