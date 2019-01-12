防範豬瘟 竹市跨單位演習

2019年01月12日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為全面防範非洲豬瘟，新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，就發現豬瘟疫情、通報且確診、挖洞焚燒並掩埋等標準作業程序進行操演，要全力將非洲豬瘟阻絕境外。

此次演習是跨市府產發處、環保局、消防局、警察局及國軍聯合出擊，模擬發現豬瘟疫情，並實際挖洞進行焚燒掩埋，作業程序則分為3部分。

第1為畜牧場自我安全衛生管理，豬場安全衛生自主管理；第2為疫情爆發與調查確診，豬場通報疫情至送中央檢驗確診；第3為疫病防疫與警報解除，進行撲殺等工作。

警察局則負責現場秩序維持，消防局協助死廢動物屍體焚燒場地火勢控制，環保局同仁執行環境衛生、焚燒屍體空氣監測，國軍執行搬運屍體及消毒工作，並實際派遣消毒車、警車、消防車及救護車參與演習檢疫、移置等相關步驟，詳盡實兵演練讓相關單位孰悉工作權責，同時也邀請在地養豬戶到場參與，了解防疫工作重要性。

市長林智堅除了全程觀看檢閱演習過程之外，之後也前往位於成功路上的「鍾文畜牧場」視察，該畜牧場占地約5800平方公尺，飼養約500頭黑豬，目前健康狀況良好。

另外，廚餘蒸煮設備與環境也符合環保署規定，蒸煮方面，業者落實時間為1個小時，鍋爐中心溫度達90度的規定，同時每周都會進行環境消毒，避免疫情發生。

林智堅表示，市府已成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，加碼廚餘養豬戶改用飼料補助，提升每頭補助至2500元；另，後續廚餘處理，目前竹市每月廚餘量約1300公噸，尚在焚化爐處理範圍內，但也呼籲全民共同進行廚餘減量。

(中國時報)