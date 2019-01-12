彰化41處養豬場 跟進飼料養豬
彰化縣長王惠美11日前往大村鄉1家種豬場視察，並宣布彰化縣再有41場廚餘養豬戶同意接受輔導轉型餵飼料；她強調，防疫如作戰，務必滴水不漏，才能確保大眾能繼續享用到本土的爌肉飯美食。
為落實廚餘高溫蒸煮後再養豬，王惠美在農業處長陳瑞森、環保局長阮順寧陪同下，視察廚餘蒸煮設備運作，與輔導轉用飼料餵養情況；去年10月配合政策剛裝設的機器，以瓦斯燃燒產生200℃蒸汽，經管線送往廚餘池中，逐漸加溫至100℃。
益堯畜牧場賴姓飼主指出，場內飼養180頭黑母種豬，過去都是廚餘飼養，也配合引進蒸煮設備，但非洲豬瘟疫情已經瀕臨國門外，即使飼料飼養成本將大增，預估政府補助的40萬元，僅能撐到4月，但為維護產業永續生存，願意配合政策。
王惠美表示，全縣162場養豬場，日前已有70戶決定轉型或退場，近日農業處再輔導41戶、約2萬2000頭豬轉型吃飼料；只要養豬戶主動提出申請，可獲每頭豬2200元的飼料差價補助，呼籲尚未轉型的廚餘飼養戶踴躍跟進。
王惠美強調，彰化縣是全台第3大養豬大縣，現有52場、約3萬2000頭在養豬隻仍吃廚餘，縣府一定會持續從嚴稽查、加重開罰，罰鍰最高300萬元，確保養豬戶落實90℃蒸煮1小時的規定。
(中國時報)
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