嘉義城隍廟 水墨動畫說故事

2019年01月12日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國定古蹟嘉義城隍再次突破創新宗教文化，由修護廟門彩繪的李至上老師促成與台南藝術大學碩三生呂孟儒合作，製作《義邑藝意》城隍廟水墨動畫，11日首映，呂孟儒說，這是全台第1部用水墨動畫來說廟的歷史文物故事，也是她的研究碩論雛本。

現讀台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所3年級的呂孟儒說，做田野調查、訪問耆老爬梳及記錄城隍廟歷史，製作腳本，再畫千餘張手稿，收錄廟會活動的現場音效，後製配樂融合傳統及創新音樂，約花費1年時間，共完成3集，接下來還會繼續製作3集，共計6集完整畫說城隍廟前世今生，每1集約3至4分鐘。

呂孟儒說，動畫在兩岸都越來越蓬勃發展，油畫動畫較多，水墨動畫在大陸興盛，這部城隍廟《義邑藝意》水墨動畫，是全台首部以水墨動畫來描繪敘說廟宇的故事。

城隍廟董事長賴永川表示，《義邑藝意》意思是嘉義、城池、民藝、獻意，「義」是林爽文事件後，乾隆賜名「嘉其義行」，為嘉義地名緣由；「邑」城池，意指諸羅城；「藝 」是廟內的彩繪、雕刻、剪黏、匾額、交趾陶、石雕等藝術；「意」是內涵、涵意，欣喜嘉義城隍廟催生了全台首部寺廟的水墨動畫視覺藝術作品。

這部水墨動畫將於臉書、youtube、城隍廟官網等網路社群播放，讓更多滑世代能認識城隍廟宗教文化。

(中國時報)