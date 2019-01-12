影》烏魚子佐酒示範 大廚顯身手
高雄市觀光局月底將辦烏魚子佐酒大賽，11日搶先在三鳳中街辦示範賽暖身。（柯宗緯攝）
高市觀光局將於31日舉辦首屆「烏魚子佐酒大賽」，11日先在三鳳中街推出示範賽暖身，7家飯店主廚大顯身手，端出特色及創意料理，收服試吃民眾味蕾。觀光局長潘恆旭表示，目前至少有10家飯店響應賽事，報名至15日止。
潘恒旭指出，烏魚子堪稱「東方魚子醬」，曾在美國征服外交大使脾胃；高雄烏魚子品質優良，吸引國內外旅客採購，期待透過高雄在地食材與廚藝，行銷烏魚子推往國際舞台。另也盼藉由示範賽，先炒熱三鳳中街年貨買氣。
將出任總決賽主審的美食家焦桐，昨也現身示範賽。他力讚高雄餐廳主廚很有想像力，比如用起司包裹烏魚子，矯正烏魚子不容易佐酒的缺點，又比如說用墨魚包裹烏魚子搭配白酒，或是甜蛋糕搭配烏魚子，都呈現不同風味及感受。
雖然是示範賽暖身，但各家業者大顯身手。漢來飯店福園台菜海鮮餐廳推出「滿載烏金慶豐年」，共有3道料理，包括烏魚子裹入米製脆筒、蛋皮包入白蘿蔔與烏魚子、烏魚子塞入軟絲等。高雄國賓飯店則有起士烏魚子搭配紅酒，正式比賽將端出新料理。
高雄翰品酒店端出「橄欖油陳醋烏魚子 」，透過用烏魚子獨特海味，搭配綜合生菜及奶油烤菇的山蔬清甜，再用義大利陳醋和300年老樹摘取橄欖油來結合山珍海味，最後搭配甜白酒。（喝酒過量，有害健康）
(中國時報)
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