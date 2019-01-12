600歲茶花迎賓 椿之歌開展
台北茶花盛會即日起在陽明山花卉試驗中心展開，今年以「椿之歌」為布置主題，超過500種、3000餘株茶花陸續綻放，其中更有茶花達人提供高達600歲的茶花借展迎賓，吸引民眾爭相目睹，此外，茶花林還搭配種植鬱金香、風信子及水仙，讓參觀民眾讚嘆百花爭妍、春光美好。
花卉中心是全台規模最大的茶花原地種植區域，今年茶花展以「椿之歌」為主題，椿就是茶花的意思，茶花盛開時期大約是冬天過去，快要春暖花開的時候，此刻，園區的鳥兒如綠繡眼、白頭翁、台灣藍鵲、樹雀，開始在茶花枝頭及花叢中跳躍遊戲、啼鳴歌唱。
台北市副市長彭振聲受邀出席，他致詞時引用詩人陸游《詠山茶詩》指出，唯有山茶偏耐久，綠枝又放數枝紅，茶花展不但要把茶花最美的一面呈現給大家，最重要的是實現在地化、商業化與國際化，變成國外人士必遊景點。
台北市公園處長黃立遠說，茶花展因有全台知名茶花達人提供珍藏盆景借展，展期僅有10天，還有難得一見的600歲茶花，但展期後既有的茶花林、茶梅、山茶杜鵑、茶花隧道、金花茶仍開放觀賞。
(中國時報)
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