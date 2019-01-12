悠游角板山 賞梅童樂趣
復興區角板山公園面積2公頃種植300多株梅樹，進入梅花季花苞陸續綻放，2019角板山行館梅花季主題「賞梅童樂趣」，活動日期1月12、13日及20日，六大活動包括賞梅同樂、梅下野餐、草地遊戲、親子點心攤、拍照打卡送桌遊及原住民族傳統藝術展演，讓遊客賞花之餘，也能闔家同樂。
今年冬天氣候溫暖，角板山梅花有晚開趨勢，預估1月20日當周盛開，為增添梅花季歡樂氣息，今年特別於賞梅區附近設置草地野餐區，遊客可在網路報名參加梅下野餐，可獲贈防水野餐墊一張，活動3天共有150組發送。另外，民眾拍照上傳照片，也可至服務區獲得紀念品，每天限量300名。
桃園市風景管理處長廖育儀表示，為讓遊客體驗在地文化，也邀請復興區在地學校、社區發展協會及青年團體前來表演原住民特色節目，用最輕鬆、歡樂方式，讓親子們開心度過假日，留下滿滿的冬日回憶。
配合梅花季活動，復興區公所為回饋鄉親，14日至21日新溪口吊橋一律免費入園，活動期間遊客可由角板端或溪口端步行進入園區，過橋後依原路折返。另車輛於角板端可停放仁愛及上台地停車場，溪口端則可停放上溪口2處停車場。
提醒民眾，免費遊新溪口吊橋期間不提供接駁車服務，而沿途步道坡度落差較大且距離較遠，請年長者及身體不適者斟酌考量入園。
(中國時報)
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