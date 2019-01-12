暖冬遊鹿港 抽獎送烏魚子
鹿港古有「烏魚寮」，歷來彰化沿海的烏魚子被譽為台灣第一，鹿港鎮公所為鼓勵遊客來鹿港體驗特有民俗文化，特別加碼舉辦暖冬遊鹿港抽獎送鹿港第一美味烏魚子，希望旅人留下深刻印象。
鹿港美食眾多，有人說第一美味應屬烏魚子，尤其冬至前後，烏魚洄游到台灣沿海，至鹿港是最肥美的時刻，鹿港人愛呷烏，製作烏魚子更有悠久傳統，是年節最佳伴手禮。
鹿港鎮長許志宏表示，2019年政府推動擴大暖冬國民旅遊，鹿港鎮內登記大小旅宿業有24家，過去遊客來鹿港，多屬半日或1日遊，但近來地方齊心協力推展深度旅遊，企盼遊客駐留久一點。鹿港鎮公所也特別推出暖冬計畫加碼抽獎活動，推薦鹿港的特色產業烏魚子，是入冬才有的美食。
鹿港美食聚集在天后宮廟口及第一市場周遭，位於第一市場的利興魚子店，第3代業者李能秋說，烏魚在冬季捕撈，必須在冰冷水中剖子，醃漬、曝曬，工序繁複，是很辛苦行業。地方耆老鹿港文教基金會董事長王康壽指出，鹿港古有地名「烏魚寮」，就在現今洛津國小及藝術村。
鹿港鎮公所特別結合旅遊業者提供參加暖冬計畫住宿名單，將抽出10名幸運觀光客。
(中國時報)
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