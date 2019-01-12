郭國文喊團結 陳筱諭回擊
台南市第2選區立委補選，綠營鬧分裂，藍營則可能推派謝龍介參選，恐上演「三腳督」對決戲碼；獲民進黨徵召的前勞動部次長郭國文11日呼籲退黨的陳筱諭團結，「不要把改革弄成讓國民黨得利」。陳筱諭則重炮回應，「破壞團結的人，好意思高喊團結？」直指新潮流才是造成綠營分裂禍首。
郭國文表示，立委補選登記時間是1月14日到18日，未來是「兩咖督」還是「三腳督」仍是未定之天，不過，無論對手是誰，都要採取不一樣的戰術去因應。
郭國文表示，在這次民進黨爭取徵召過程中，他感受到陳筱諭陣營的資源強大，旗海飄揚、看板排山倒海，給他相當程度的壓力；對於這樣的對手，沒辦法採取資源消耗的方式，必須採取「地對空」的策略。
至於國民黨可能推派謝龍介參選立委，郭國文說，謝龍介可能會複製「韓國瑜模式」，所以要採取「空戰」面對。
郭國文透露，目前民進黨新任黨主席卓榮泰已2度致電陳筱諭，皆未獲得正面回應，陳應該會參選到底。他呼籲，陳筱諭先前標榜改革，不過，改革的前提是團結，不要把改革弄成讓國民黨得利。
陳筱諭回應，造成綠營分裂的禍首是新潮流，他們操弄黑箱的行為，才是造成民進黨分裂和選民流失的主因，也抨擊，老政客集體扼殺年輕世代參政的機會和空間，如何能說服選民和台南的鄉親？
(中國時報)
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