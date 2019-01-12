環團陳情停發興達燃煤許可

2019年01月12日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜放話「出重拳抗空汙」，環保團體等不及，11日前往市府抗議，批評高雄空氣品質連11天紅色警戒，卻遲遲未見市府出招應對，呼籲環保局停止展延興達電廠燃煤機組許可證，「千萬別重拳變繡拳，連顆雞蛋都捏不破！」

環保局副局長張瑞琿出面接下陳情書，她表示，市府很重視空汙議題，韓市長早上與中油會面時，特別呼籲將鍋爐重油含硫量從0.5％降至0.3％，中油也當場答應供應高雄地區足量低含硫重油，相信一步步政策執行下，高雄空汙改善一定有成果。

南部反空汙大聯盟等團體11日下午前往市府陳情，是韓國瑜就任市長後首場環保陳抗活動，環團成員準備數台空氣清淨機，諷刺高雄近日空品不良，也在機器上貼「政客清淨機」紙條，提醒韓國瑜莫忘選前承諾，別淪為不顧市民健康的政客。

要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊說，台電興達電廠3、4號機許可證2月4日到期，環團擔心環保局准予展延，呼籲韓國瑜仿效台中市長盧秀燕，馬上出重拳讓燃煤機組停役，還給市民乾淨空氣。

市議員林于凱則表示，台電希望「先建後拆」，先在永安溼地興建新的燃氣機組，但環團訴求完全相反，要求興達電廠燃煤機組立刻除役，再原地建燃氣機組，才不會破壞黑面琵鷺過冬棲地，也能保障高屏350萬居民呼吸權利。

高市環保局指出，針對興達廠燃煤機組許可，已要求台電提出具體改善計畫，並將依法嚴格審查；環保局長袁中新昨晚更特地夜宿興達電廠鄰近民宅，從住處可直接看到電廠煙囪及煤倉，現地體驗居民的感受，作為後續許可證審核參考。

(中國時報)