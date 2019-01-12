教局補助國語實小附幼 聘清潔工

2019年01月12日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市國語實小附幼與小學屬不同校區，無法委由小學生協助清潔廁所，只好由家長募款聘請鐘點人員打掃，但因為不是固定人員及時間，讓家長擔心人員出入繁雜，成為校園安全隱憂。北市教育局對此回應，會專案補助幼兒園招聘保全及清潔人員。

家長向議員郭昭巖陳情，國語實小附幼和其他附幼不同，位在重慶南路上的幼兒園與在南海路上的小學，分別屬於不同校區，無法比照其他學校，可由小學生幫忙打掃廁所，小學工友也因業務繁重，無法固定到幼兒園清理。

家長會反映，雖然幼兒園平日都有教導小朋友使用廁所注意事項，但難免仍會不小心弄髒，結果許多幼童因為髒汙、惡臭不敢使用，所以家長每年都要募款，聘請鐘點清潔員。

不過，郭昭巖和家長擔心，負責清潔不是固定人員及時間，且小學警衛無法至幼兒園巡邏，成為另一個校園安全隱憂，郭昭巖指出，目前多仰賴主任、教保員及家長志工抽空巡廁，但她認為非長久之計應盡速改善。

對此，教育局主祕陳素慧說，將對國語實小附幼專案補助聘請保全和公共清潔，並在對外招標時規範清潔人力、時段，明年起則編列預算。

(中國時報)