客語大聲唱 這次聽我的

2019年01月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

「2019客家流行音樂節」起跑，桃園市長鄭文燦宣布比賽開始報名，總獎金高達178萬元，歡迎各界好手踴躍報名參加，媒體問他會不會唱客家歌？他還即興唱了一句「天公呀 落水呦」，引發眾人大笑。

去年雙料冠軍得主黃宇寒演唱得獎作品「給自己」，全場貴賓沉浸在優美的客家音樂中，鄭文燦表示，今年除辦理「客家流行歌唱大賽」、「客家流行歌曲創作大賽」、「客家歌曲合唱大賽」、「頒獎音樂會」等4大系列活動，更於歌唱大賽中新增「公教員工組」，鼓勵桃園市公教人員參與。

鄭文燦說，客語文化深耕一直是客家文化推動最重要的一環，音樂則是跨越年齡、族群最佳的文化傳播媒介，希望透過音樂活動，達到客家走入生活的目標。

客家事務局表示，今年主題為「這次聽我的」，除了要讓更多人聽見客家的聲音之外，更要讓參賽者將豐富的感情及想法，唱給心中的對象聽，除增進情感交流外，並期望發掘更多動人的故事與客家的在地連結。

活動保有早鳥優惠方案，歌唱及合唱大賽在2月11日前、創作大賽在2月18日前報名，即有機會抽中Apple Airpods藍牙耳機、手捲式鋼琴、藍芽麥克風等眾多好禮，前300位報名者還加贈客家文創紀念品，即日起開放報名，並將於3、4月舉辦比賽，詳情請至活動官網（www.hakka-music.989.com.tw）查詢。

(中國時報)