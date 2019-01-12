生態整治筏子溪 李鴻源肯定
台中市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫，獲核定1.38億元經費進行筏子溪景觀環境營造。前內政部長李鴻源11日到場視察，肯定台中治理河川運用生態方法，營造河川兼具防汛及親水功能。
筏子溪是台中市的門戶，有豐富的生態環境，但未進一步展開河川治理。台中市水利局長范世億表示，針對筏子溪支流林厝排水汙染較嚴重，沿線截流至排水出口右岸公有地，進行礫間曝氣淨化後放流，並整體環境營造車路巷橋至永安橋間，預計月底動工、明年6月底完工，盼讓南來北往的高鐵經過的人都能看到台中美麗門面。
李鴻源指出，台中治理河川運用生態方法相當先進，讓生活汙水變成景觀用水，景觀用水也能涵養生態，成為溼地生態公園，並進一步結合環境教育，尤其有防洪、防汛功能，一舉多得。
針對新內閣上路，曾任內政部長的李鴻源受訪時指出，去年選舉縣市藍綠變色，大家應心平氣和，專業的盤整前瞻計畫，因前瞻計畫地方政府有的要負擔3成經費，需不需重新檢討？「不應該做的工程，是不是把錢省下來」，應將錢花在刀口上，盼不分藍綠一起把台灣的事情做好。
(中國時報)
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