李宗霖木雕特展
木雕家李宗霖14歲拎著一只皮箱，離鄉背井外出當學徒，從雕刻神像開始，最後出神入化融入創作靈魂，作品屢獲獎，宛如台語老歌《孤女的願望》寫照，即日起回雲林故鄉展出台灣鄉土與常民生活系列作品，令人領略鄉村原始趣味。
李宗霖木雕特展在雲林縣北港文化中心展至2月28日，出生水林鄉的他，童年家貧沒玩具，以泥巴、粉筆雕塑玩具，同伴愛不釋手，14歲便離家拜師學神佛雕刻。
後來逐漸領悟作品靈魂是作者心之賦予，隨心所欲創作，人物雕刻栩栩如生，刻畫鄉土小人物、親情，真情流露，令人動容，曾獲桃城美展設計立體類首獎、裕隆文藝季木雕金質獎首獎，作品曾被採用入高中國文教科書。
李宗霖親自向參觀展覽的北港北辰國小師生解說創作理念，他說，當小學徒時吃苦耐勞，常自己摸索練習雕刻到半夜，想家也不敢說，只能暗自掉淚，堅強努力，投注一生創作木雕，未來將建木雕館，做為同好交流平台。
李宗霖愛聽老歌，他說，每個時期的老歌反映、串連不同時代及社會現象，是自己及許多台灣人為生活打拚奮鬥的寫照，花3年時間以《孤女的願望》、《媽媽請你也保重》等耳熟能詳的老歌為木雕靈感。此次回鄉展出作品取材、刻畫台灣鄉土趣味、常民生活小人物。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。