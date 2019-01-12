2019年01月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

木雕家李宗霖14歲拎著一只皮箱，離鄉背井外出當學徒，從雕刻神像開始，最後出神入化融入創作靈魂，作品屢獲獎，宛如台語老歌《孤女的願望》寫照，即日起回雲林故鄉展出台灣鄉土與常民生活系列作品，令人領略鄉村原始趣味。

李宗霖木雕特展在雲林縣北港文化中心展至2月28日，出生水林鄉的他，童年家貧沒玩具，以泥巴、粉筆雕塑玩具，同伴愛不釋手，14歲便離家拜師學神佛雕刻。

後來逐漸領悟作品靈魂是作者心之賦予，隨心所欲創作，人物雕刻栩栩如生，刻畫鄉土小人物、親情，真情流露，令人動容，曾獲桃城美展設計立體類首獎、裕隆文藝季木雕金質獎首獎，作品曾被採用入高中國文教科書。

李宗霖親自向參觀展覽的北港北辰國小師生解說創作理念，他說，當小學徒時吃苦耐勞，常自己摸索練習雕刻到半夜，想家也不敢說，只能暗自掉淚，堅強努力，投注一生創作木雕，未來將建木雕館，做為同好交流平台。

李宗霖愛聽老歌，他說，每個時期的老歌反映、串連不同時代及社會現象，是自己及許多台灣人為生活打拚奮鬥的寫照，花3年時間以《孤女的願望》、《媽媽請你也保重》等耳熟能詳的老歌為木雕靈感。此次回鄉展出作品取材、刻畫台灣鄉土趣味、常民生活小人物。

(中國時報)