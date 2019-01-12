密切合作 中油董座拜會韓國瑜
中油董事長戴謙11日拜會高雄市長韓國瑜，雙方宣布將建立溝通平台，針對空汙防制、校園裝冷氣、土地開發等面向密切合作；兩岸暨跨境創新創業交流協會榮譽顧問連勝文率隊與韓國瑜交流，希望帶動產業發展。
戴謙昨親赴市長室拜訪，他說，沒有特別議題，只是恭喜韓國瑜市長就任，並討論一下未來市府施政重點，看中油有哪些可配合之處；韓國瑜則邀集環保局、地政局、都發局、教育局、工務局等相關局處首長陪同接見。
媒體問到煉油廠是否轉型賽馬場，戴謙說，土壤汙染整治費時，而行政區部分中央已規畫循環經濟園區，希望政策有延續性，他強調「對高雄發展有貢獻的創意思考，大家都會正面看待」，但中油確實沒想過要推賽馬場。
韓國瑜會後坦言，楠梓高雄煉油廠土地預計15年才能完成汙染整治，另有70多公頃的行政區雖可立即運用，但這次會面並沒有討論到是否蓋賽馬場。
「兩岸暨跨境創新創業交流協會(CIEA)」會員大會首度移師高雄舉辦，昨由榮譽顧問連勝文率領旗下160名會員，在軟體科技園區的智崴公司舉行，高雄市長韓國瑜到場與會員交流時表示，透過全球華人創新創業能量的注入可望帶動高雄產業新一波的活力，企盼兩岸優質新創企業家能把握機會投資高雄，和高雄市政府一起扶持青年創新創業。
(中國時報)
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