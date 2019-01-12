張善政吳洋蕚任花蓮觀光大使
花蓮縣政府今年起推出「花蓮觀光文化推廣大使」，目前點頭答應的名單包括回鄉耕耘的前行政院長張善政及以「愛江山更愛美人」一曲爆紅的吳蕚洋2人，11日趁著張善政參與公益團體老人圍爐活動，由縣長徐榛蔚正式授證，吳蕚洋授證典禮則選在17日舉行。
徐榛蔚上任後，對各處室的業務要求與觀光接軌，由飯店業者轉任觀光處長的唐玉書指出，今年就推出無給職、榮譽職的「花蓮觀光文化推廣大使」，以具有知名度、與花蓮有連結性的公眾人物主要條件，包括吳蕚洋、張善政都是一口答應，下一個物色對象是漫畫家敖幼祥及曾經在花蓮就讀國小的奧斯卡導演李安。
「由名人視角行銷花蓮！」唐玉書指出，觀光大使除了每周在個人網路平台發布至少1篇花蓮各面向的貼文，包括觀光、文化、農特產都可以，甚至與花蓮的故事等，以在地人帶路的模式介紹花蓮，例如前院長張善政隱居花蓮做農夫，就可以朝農業發展；以蜂蜜檸檬爆紅的吳蕚洋，則帶起花蓮飲品的高銷售，跨年當天創下全台最高收視率，周邊飲料店的蜂蜜檸檬都賣到缺貨，未來規畫推出下一種花蓮飲品。
前行政院長張善政、現任台哥大基金會董事長昨參加一粒麥子基金會舉辦「花蓮老人圍爐銀髮宴」，與徐榛蔚、民眾大跳jolin熱舞「怪美的」，徐在現場授證張善政及夫人共同擔任「花蓮觀光文化推廣大使」，期許他們能繼續以活力、魅力行銷花蓮。
(中國時報)
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