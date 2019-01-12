南投燈會嘟嘟區 學生作品秀創意
2019年南投燈會將於2月登場，其中，因應生肖豬年設置的「嘟嘟總動員」燈區，由縣內國中、小學生參與創作，推出各具特色的彩繪豬、紙雕豬，部分作品率先亮相，全部作品將在南投燈區的主燈旁展出。
迎接南投燈會，縣府在漳和國小及南投國中舉辦「紙雕豬」製作研習營，由兩所學校的美術班學生，創作風格各異的紙雕豬；另外，中興國中、光華國小等學校的學生，也參與創作「彩繪豬」，讓學生發揮創意，還為彩繪豬命名為「皮卡豬」、「粉紅豬」、「流行豬」等，呈現多元、豐富的花燈樣貌。
南投縣副縣長陳正昇表示，明年南投燈會仍設置2個燈區，2月1日埔里燈區開燈，2月2日南投主燈區開燈迎賓，目前由各學校師生正利用課餘，投入創作的紙雕豬、彩繪豬作品，已經漸逐漸成型；這些學生的創作將在嘟嘟總動員燈區展出，屆時歡迎大家前往參觀，欣賞學生們的創意與巧思。
(中國時報)
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