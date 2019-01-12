C551及D512蒸汽機關車 整修1年
陳列於台南體育公園的2部原台灣總督府C551、D512蒸汽機關車，即日起展開為期1年的車體零件進行更新及整修，盼重現1982年退役前夕風華。台南市文化資產處指出，C551於1935年引進、D512於1940年引進，1982年雙雙除役，見證台鐵歷史，2015年列為一般古物。
2部蒸汽機關車在1983年由台鐵贈予台南市政府，30多年來放置半戶外空間，為妥善保存維護，文資處2017年進行保存維護計畫，今年啟動修復計畫。
文資處指出，1935年台灣總督府盛大舉辦「始政40年紀念台灣博覽會」，當時考量旅客運輸需求，引進包含C551型號在內的日本最新型蒸汽機關車，是台灣史上首次與日本同步啟用最新型機關車，極具歷史及文化意義。
台灣鐵道史上，共引進9輛C55型機關車，1935年首批引進5輛機關車中，台南體育公園的C551是當今唯一僅存1輛，台鐵接手後，編碼改為CT251，除役後車牌誤植為CT259；日據時期後再引進4輛，現也僅剩1輛，存放在高雄打狗鐵道故事館。
D512蒸汽機關車屬台灣鐵路史上最大型貨運機關車型號D51型，牽引力為各型機關車之首，為當時運能最佳的貨物運輸主力，1970年代全面電氣化才被取代。D51對日據時期及戰後台灣交通運輸、經濟發展有深遠影響，也是近半世紀來，鐵道運輸發展重要見證者。
全台D512蒸汽機關車僅剩4輛，另3輛分別落腳新北市藝文中心、彰化縣扇形車庫及嘉義縣東石鄉港口宮。
(中國時報)
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