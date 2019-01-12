立委選區畫定 綠恐先黨內互打
下屆立委選舉屏東縣確定從3席減為2席，中選會11日公告選區畫分結果，原民進黨立委蘇震清及鍾佳濱選區重疊，屆時恐免不了進入黨內初選，加上藍綠及無黨皆有不少人表態，已開始嗅到濃濃選舉味。
依據中選會公告版本，屏東縣第一選區包括屏東市、里港、高樹、三地門、霧台、瑪家、九如、鹽埔、長治、麟洛、內埔等11鄉鎮市；第二選區則有萬丹、泰武、竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球等22鄉鎮。
選區結果出爐，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝強烈表達不滿，她說，內埔、新埤及佳冬鄉都屬客家地區，卻硬生生被分開，如此一來，第1選區比第2選區整整多了6000人，實在不合理。
被認為較占優勢的蘇震清則說，版本最後是由抽籤決定，且內埔鄉屬山線被歸為第1選區，萬丹鄉則靠海線，被列為第2選區，在地形、環境都較符合公平。民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，未來會先以協調方式盼取得共識，若協調不成，才會進入初選。
據了解，目前第一選區有鍾佳濱、蘇震清表態爭取黨內提名，無黨籍蔣月惠則確定參選；第二選區有意願者包括現任立委莊瑞雄及前立委鄭朝明，前國民黨屏東縣黨部書記長林育先則有意代表藍營出征，對此廖婉汝說，目前2個選區人選都有名單，目前仍在徵詢中。
(中國時報)
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