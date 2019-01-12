苗縣立體育場 跑道換新裝

2019年01月12日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣立體育場在2008年曾為配合「全國中等學校田徑錦標賽主場地」進行整修，迄今也使用了10年之久，跑道多處磨損，苗栗縣政府向中央爭取經費改建，於11日動土開工，預計6月底完工，打造優質比賽、運動場地。

體育場自1978年興建完成，至今已有逾40年歷史，曾作為台灣區運動會主場地，舉辦過國際田徑邀請賽競賽、世界3大男高音卡列拉斯演唱會、全國中等學校田徑錦標賽，去年的全民運動會也在此舉辦。

然體育場跑道因頻繁使用，導致表層嚴重磨損且多處遭穿刺損壞，因此為避免民眾使用場地時造成安全危害，縣府爭取前瞻計畫經費補助3600萬元、自籌850萬，將以4450萬元整建跑道、重新設置資訊及電源系統、草坪自動灑水與足球場及橄欖球場之預設等，再重新向中華民國田徑協會取得認證，打造安全場域作教學、選手訓練及全國賽事使用。

縣長徐耀昌11日偕同縣體育會總幹事謝鈞拔、縣府教育處長徐永鴻等人持鏟動土，他表示，工程完工並取得中華民國田徑協會400公尺標準田徑場的認證，提供安全場域作為運動、教學、選手訓練使用，並舉辦縣內、全國性賽事，提升苗栗縣運動風氣。

(中國時報)