沈智慧挺農產合作平台

2019年01月12日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中巿第5選區立委補選藍營候選人沈智慧，11日提出「貨好、價好、多銷、快銷」農業經濟新方向，中央與地方建立農產合作平台；綠營候選人王義川則力推學貸延後10年還款，希望讓年輕人出社會打拚無後顧之憂。

沈智慧指出，大坑地區有得天獨厚的文心蘭生長環境，9成外銷海外、產量更是世界第1；若她立委補選成功，中央與地方合作，從農業的研發、農民、園藝、花卉、行銷方面著手，建置農業交流平台，為大坑農民找到1條「貨好、價好、多銷、快銷」的農業經濟新方向。

沈稱讚，霧峰區農業試驗所人才濟濟，為台灣農業努力，創造優質農產品。未來把台中豐富、優質的農特產品，介紹給全世界更多人認識，進行另類的農業外交。

王義川與市議員張耀中接受電台專訪時，提出「學貸延後10年還款」，他說，大學生有7成申請助學學貸，私立大學1學期5萬，4年就40萬，目前規定畢業或當完兵1年就開始還款，實在是很大負擔。王也提出「安親一條龍」，主張小孩安親班費用由中央補助，減輕家庭負擔。

(中國時報)