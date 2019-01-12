引淨水回上游沖洗 崙背大排臭味變少

2019年01月12日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

崙背大排下游因有家庭及廢水匯流入，縣府設置礫間淨化池淨化，但截水反造成豬糞尿沉澱發酵，臭氣沖天，中厝社區民眾陳情2年獲得縣府正視，縣府水利處變通把淨化水引回上游700公尺處噴灑沖洗，居民高度期待。

縣府5年前向環保署申請5000萬元在崙背大排中厝段設置礫間淨化池，原本是淨化豬糞尿水質美意，但因冬季枯水期缺水，截水反使大排變成曝氣池，臭到令中厝居民受不了，希望停止淨水作法。

居民2年前陳情縣議員李明哲，前縣長李進勇也曾親自會勘，裁示加強清淤、輔導畜牧業者守法，並於去年1月進行水閘工程改善，增設儲水池及水管，把淨化過的水加壓引回上游，降低汙水濃度，11日工程驗收引來不少居民圍觀。

居民洪水龍說，水有流動看起來也很清，比較不那麼臭，希望能繼續保持這樣。

李明哲表示，有水流動就能夠把沉澱物帶走，惡臭減少了，縣府從善如流值得肯定，只是，沖水聲大了點，村民希望午休時段可以停機。

水利處下水道科長曾國訓指出，該段枯水期與豐水期的水量差很多，要維持礫間淨化池運作又能保持大排有水流動，想出把淨化水拉回上游噴灑沖的作法，這是短期內可以見到成效的緊急應變方式。

曾國訓表示，礫間淨化池每天可處理4000公噸汙水，淨化過的水在枯水期會引回上游沖洗，稀釋後的汙水也降低臭味，居民希望能再延長管線200公尺。

(中國時報)