白冰冰《來去高雄》惹議 潘恒旭道歉
高雄市觀光大使白冰冰自掏腰包拍攝《來去高雄》MV，當中引用已故名導演齊柏林作品惹議，齊導生前創立的台灣阿布電影公司也發布聲明，盼以原版完整播出為宜，不樂見任何片段擷取、重製。觀光局長潘恒旭11日為此道歉，未來會更加注意。
《來去高雄》取材、質感，在網路上引發熱議，更被拿來與前朝影片比較，不過影片越罵越熱，上架短短3天，逼近50萬人次觀看。網友關注一開始引用齊柏林影片未註名出處，事後緊急補上「『飛閱高雄』影片由高雄市政府都發局提供」。
台灣阿布電影公司10日深夜發出聲明指出，為尊重齊柏林創作精神與理念，並符合當初雙方合作理念，不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分影像，運用在其他影片或重製成其他影片。
潘恒旭昨也正式向台灣阿布電影道歉，他表示，「對於這次忙中疏失，我們深感歉意。」高市府雖擁有著作權及著作人格權，但重製時仍應先禮貌性向阿布公司打招呼，並取得其同意。至於其他被網友點名有引用的影片也皆經合法授權使用。
白冰冰昨在臉書PO文，「感謝高雄市政府都發局提供齊柏林大師的空拍影片，讓大家有機會再次見證大師的功力，謝謝大家的指正，也向台灣阿布電影公司致上十二萬分的謝意，感恩你們為台灣所做的一切，我也在學習你們的精神。」
(中國時報)
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