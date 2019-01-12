基隆輕軌設12站 汐止採高架

2019年01月12日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國家發展委員會9日審查基隆輕軌可行性評估，原則同意通過採4軌共設12站。基隆市政府交通旅遊處長李綱11日表示，若一切順利，可望在1年半至2年內完成綜合規畫報行政院核定程序，5至6年內完工，完工通車的期程可望縮短，另外汐止部分地區將採高架化。

增6站 終點南港展覽館

李綱指出，基隆輕軌的計畫路線，起點為基隆，終點為南港展覽館，沿途會停靠台鐵現有的基隆、三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科等6占，另外將新增六堵、北五堵、樟樹灣、南港展覽館等6站，總計設12站，基隆市境內的輕軌總長11.5公里，新北市7.2公里，台北市0.4公里。

「汐止部分地區將採高架化！」李綱表示，基隆站到五堵站間，會沿用台鐵既有路廊，另外因為五堵站到汐科站間，受到汐止車站的限制，淨空的空間不足，所以規畫汐止區大同路上方設置高架橋墩，輕軌過了汐科站後，會再接回台鐵路廊。

李綱說明，至於南港展覽館站到南港站，以及基隆站到會展旅運智慧大樓站，這兩端延伸的部分，是採平面、高架還下地，因為牽涉到經費的問題，必須等到綜合規畫的階段，才會細談。

若分段施工 可更快通車

「基隆輕軌捷運即將定案，推動速度是史無前例！」李綱說，若順利的話可望在1年半到2年內完成綜合規畫報院作業，至於施工約需要5到6年，但若採取分段施工方式的話，還可以更快完工通車。

(中國時報)