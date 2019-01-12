碧潭有約流標 修法重招商

2019年01月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府2017年8月與樂陞科技解約後，該公司承租的市產碧潭捷運共構宅「碧潭有約」地下一樓至二樓、占地近4000坪空間閒置至今，經濟發展局招商股長蔡欣莼表示，該案招標時有5間業者領表，但1月8日開標時卻無業者投標，未來將修改辦法重新招商。

樂陞科技於2014年承租碧潭捷運共構宅「碧潭有約」地下一樓至二樓、占地近4000坪作為企業總部，每月租金約210萬元，當時還被譽為新北招商成功典範。

5業者領表 卻無人投標

不料，樂陞卻在2016年10月爆發證券交易弊案，董事長許金龍遭收押，隨後又傳出積欠市府租金，樂陞還以辦公室多處漏水為由要求緩繳房租，市府竟也同意，讓市庫蒙受損失。

市府與樂陞溝通多次未果，2017年8月1日終於鐵腕解約，儘管限期樂陞1個月內搬出，但雙方卻拖至去年5月才點交完畢，市府也向樂陞求償包含積欠的租金、利息共逾5000萬元。

「碧潭有約」在樂陞搬離後閒置至今，蔡欣蒓表示，招標時共有5間業者領表，但8日開標時卻無業者投標，因此將進一步討論修正辦法，相關同仁也持續拜訪廠商，招募新型態的業者到新北市。

4000坪空間 不當賣場

蔡欣蒓指出，該案希望可以達成創新創業育成、強化國內外鏈結及建置公益空間等目的，鎖定電競、電商、區塊鏈、人工智慧等數位內容產業，以新創產業為主，希望可以有不同產業進駐以帶動整體產業鏈發展。

蔡欣蒓提到，儘管有大型賣場業者有意願，由於該案面積大、交通便利，可以充分運用，市府傾向不作為賣場使用、亦不會收回自用，仍以招商為主。

(中國時報)