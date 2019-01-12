紅髮艾德來台 彭俊豪牽線

2019年01月12日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國際知名歌手紅髮艾德10日宣布4月要在桃園展開演唱會，不但是亞洲巡迴首站，也是首度來台開唱，地點將在桃園市田徑場，其中，桃園市議員彭俊豪就是幕後藏鏡人，讓差點辦不成的演唱會得以順利進行。

桃園市田徑場開唱

彭俊豪曾就讀英國南安普敦大學社會科學碩士，期間認識相關音樂界友人，去年開始他與朋友搭上線，積極聯絡紅髮艾德來台事宜，希望能讓台灣的粉絲看見偶像，以彌補前年10月紅髮艾德因為骨折取消台灣演唱會的遺憾，同時藉由舉辦在桃園，提升桃園市的國籍知名度。

彭俊豪表示，紅髮艾德的團隊一開始就相中桃園田徑場，去年10月場勘後確定要來，但因為全運會的關係，田徑場得進行整修，一度得取消演唱會，透過他和市府團隊雙向溝通，讓田徑場以分段施工的方式進行外圍整修，得以讓紅髮艾德能順利來台，他驕傲表示，「高雄好萊塢巨星還不知道是誰 我們已經喬到全球最紅歌手」。

國際能見度漸提升

桃園市是桃園國際機場所在地，近年來高鐵特區、航空城發展快速，加上市府推廣體育，相關場設增加，繼英國知名搖滾天團ColdPlay（酷玩樂團）2017年選在桃園高鐵站前廣場開唱後，經典老團GUNS N’ROSES（槍與玫瑰）和韓國超人氣天團「防彈少年團」去年底也相繼在桃園國際棒球場開唱，印證桃園逐漸上升的國際能見度。

紅髮艾德前年10月原定將首度來台開唱，但因騎自行車出車禍，雙手骨折下臨時喊卡，讓台灣粉絲抱憾，紅髮艾德官網10日宣布將在4月4日來台舉行演唱會，門票20日中午12點網路開賣，預期將成一股搶購旋風。

(中國時報)