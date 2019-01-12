超徵稅收 民眾抗議稅暴力
法稅改革聯盟號召民眾11日前往財政部中區國稅局陳情抗議，批評「稅務不透明」、「停止稅暴力」，並以行動劇及灑菊花悼念，要求依法撤銷冤錯稅單。財政部中區國稅局回應表示，稅務徵收一切依法行政，針對民眾前往陳情，尊重民意。
呼籲撤銷冤假錯稅單
法稅改革聯盟號召超過百人在1月11日司法節，身穿「黃背心」，到位於台中市西區的財政部中區國稅局抗議陳情，拉起寫著「黑心官僚告別式」及「稅務不透明」、「停止稅暴力」等白布條及抗議牌，灑花掉念，並推出「黑魔女漂白記」行動劇，批國稅局迫害人民、綁架司法，籲國稅局官員要良心發現，依《行政程序法》撤銷所有冤假錯稅單。
張姓志工表示，從2014到2018年的4年間，財政部稅收超徵5000多億元，國稅局聲稱是因經濟成長及所得增加，但全國人民的所得並沒有增加，據統計，平均薪資水準還倒退17年。《稅捐稽徵法》很多不符人權規定，例如第39條規定，納稅義務人對稅單不服，提訴願要繳一半稅額，才不會被強制執行，違反憲法保障人民的訴訟權，非常不公平。
獎金制鼓勵惡意查稅
蔡姓志工指出，台灣烏龍稅單滿天飛，質疑其中有多少是不合理、違法稅單。抗議成員也批評，國稅局超徵稅額，幾乎有一半以上都是查稅所得，國稅局不應編列稅務人員獎勵金，避免「惡意查稅」。財政部中區國稅局回應，指稅務徵收一切依法行政。
(中國時報)
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