雲林縣政交流會 國民黨總動員

2019年01月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

前立法院長王金平11日參加雲林縣政交流會，雲林縣長張麗善席開112桌，號召前雲林縣長許文志等國民黨縣內大老，農漁水利會、黨政總動員，席間「王總統」、「選總統」呼聲不斷，宛如誓師大會，但王仍未鬆口，強調因緣具足就宣布，並希望因緣快來。

因緣到 就會宣布

面對媒體追問何時宣布選總統？過年後嗎？王金平就是不願正式回答，除了表示因緣具足就會宣布，也強調「過年就快到了」，暗示很快就會宣布，也等於宣告明年總統大選不會缺席。

王金平指出，高雄市長韓國瑜原本也要出席，因有重要公務趕不及，打電話向他表達歉意。

東道主張麗善以縣政交流會，包裹王金平雲林試水溫的「誓師大會」，由於今日有意角逐總統大位的國民黨主席吳敦義也會在雲林舉行感恩大會，王、吳較勁意味濃厚。

選總統 呼聲不絕

交流會堪稱雲林縣內國民黨總動員，多年未公開出現政治場合的許文志、許舒博父子也出席，雲林水利會長林文瑞、雲林縣議長沈宗隆、全國農會理事長蕭漢俊、立委許淑華等黨政、農漁水利會要角齊聚一堂。

張麗善與姪女張嘉郡再三感謝王金平對張家的照顧及幫忙，王則稱許張麗善當縣長很有魄力，率先禁止以廚餘養豬，又提出要把麥寮工業港改制為國際工商綜合港，相信會讓雲林更好。

王金平進一步表示，台灣要團結，很多時候不要分藍綠，就從雲林開始，過去在野的、目前執政，過去執政的、現在在野，大家團結一致為國家打拚。

張麗善、許舒博陪著王金平逐桌敬茶，席間「王總統」及「選總統」呼聲不絕，王僅回以「多謝」，有人甚至在王上台的時候，要求他直接在雲林宣布選總統，但王還是重申，因緣到了就會宣布。

(中國時報)