整頓澎湖交通 賴峰偉射三箭

2019年01月12日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

離島澎湖交通大混亂，民眾捨近求遠不願花錢停車，公有停車場空蕩蕩，澎湖縣長賴峰偉新官上任三把火大整頓，祭出「交通三支箭」展開搶救大作戰。

澎湖縣政府於106年11月實施馬公市區路邊及公有停車場停車收費制度，一直造成民怨及反效果，民眾寧可將車子開至巷道藏匿或黃線違規停車，原本開放免費停車的公有停車場赫然陷空無一車的窘境。

停車費率 將研擬調降

此外，面臨車輛遽增、人行道加寬、廣畫路邊停車格等因素，市區道路驟然變狹窄、會車難，車況經常打結寸步難行。

賴峰偉大刀闊斧下決心整頓，多次實地現勘後召集建設處、工務處、旅遊處、警察集思廣益，祭出「交通三支箭」：全盤檢討規畫停車空間、加強市區交通整理、強力勸導取締民眾違規停車。

路邊停車格 逐步取消

初步具體作為擬調降停車費率，提高停車場使用意願；減少並逐步取消路邊停車格，改畫紅黃線，將道路淨空提供車輛通行；針對民眾違規停車阻礙交通加強勸導後再予以取締，尤其將觀光季中正商圈周邊列為實施重點。

賴峰偉信心喊話，新制度實施必然陣痛期，民眾停車習慣需要時間養成，車子停妥停車場再步行前往目的地；警方務必加強宣導，鼓勵民眾多加善用停車場，屆時道路淨空了、交通順暢了，市容景觀自然整齊美觀。

(中國時報)