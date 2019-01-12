這隻貴賓狗會裝無辜 好氣又好笑
回家看到麻吉乖乖坐在籠子裡，就知道牠又做壞事了！住在花蓮市的高嘉容與姊姊共同照顧貴賓狗「麻吉」，只要聽到主人停車的聲音，就會在廚房激動地又跳又叫，高嘉容說，只要打開家門沒聽到麻吉激動的叫聲，就知道今晚又要大掃除了。
麻吉是接手朋友家多出來的狗，起初來的時候個性悶騷，不太吠叫，姊妹倆就是看上麻吉的「安靜」領養他，高嘉容說，麻吉一來到新家性情大變，變得非常有活力，聽到一點聲響就狂吠，開心也叫、不開心也叫，為了教化麻吉，就規定不乖就關狗籠的管教方式，可能也因為這樣，麻吉就知道，去籠子內待著，姊姊就不會生氣的方式。
之後只要麻吉「違規」不在廁所上廁所、偷咬鞋子、藏骨頭或偷吃東西完後，都會乖乖的、安靜的待在狗籠裡，等到主人來了之後，再露出一副「什麼都不知道」的無辜表情，即便氣得兩姊妹要為家裡大掃除，掃完看到麻吉無辜的表情，也氣不了太久，高嘉容說，養狗就是給自己找麻煩，但看到麻吉無辜的眼神，也實在生不了氣了。更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
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