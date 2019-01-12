校犬可樂 生命教育狗老師
三峽安溪國中校犬可樂是知名校園犬，校園因一隻校犬凝聚，譜出流浪毛寶貝幸福進行曲，校方透過牠推行生命教育，普及到每一位教師與學生身上，並走出校園推展生命教育到其他機關學校，試著讓這愛傳遞蔓延開來。
校方表示，可樂到安溪國中已邁入第7個年頭，校方每學期舉辦友善動物周，並於七、八年級成立愛護動物社團。
經過多年的耕耘，生命教育議題已在校園深入生根，動物保護觀念在每位學生身上看到實踐，可樂右眼於3年前診斷出嚴重青光眼，獸醫師告知可能失去這個眼球，校方擔心學生接受度，而統一在周會向全校宣布，反倒引起諸多學生討論與迴響，全校串聯的情感。
林同學是位內向害羞的孩子，在未認識可樂之前，上學對她來說沒有吸引力，甚至曾萌生不到校念頭，為此師長們曾介入關懷，直到牠的出現。
校方說，林同學以「好朋友」來形容可樂，有次她在放學後心情低落遊逛校園時，發現牠跟在後頭，兩人展開友誼對話，讓林同學開始愛上學校，校方發現這樣的改變，把校園犬內入校園輔導工作成了未來教育發展方向。
農業局長李玟表示，可樂是知名的校園犬，扮演生命教育角色走入校園，輔導學生產生良性效果，愛的傳遞使牠不再是流浪毛寶貝，也可以肩負校園犬功能，讓每一位孩子紮根生命教育與飼主責任，未來他們都會成為優質飼主，成為傳遞動物保護觀念的種子並開花結果。
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(中國時報)
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