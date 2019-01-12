不只毛孩得寵 烏龜爽洗澡
可愛又頑皮的小斑龜。（邱立雅攝）
coffee成為幸福店狗。（莊旻靜攝）
寵物對外界事物總是好奇，像是柯基YUMI從玻璃看見自己倒影不敢置信；小黑流浪到車廠賴著不走、COFFEE成為書店店狗；妞妞總愛窩在沙發及床上，主人購買昂貴吸塵器吸毛，還有父女幫龜龜刷背。
柯基YUMI不曾照鏡子，一次跟飼主TONY外出，路過店家落地窗時，看到自己的倒影嚇了一大跳，一副不敢置信的模樣，還來回走了好幾次，TONY笑說，不知道牠的反應這麼大，以後在家應該讓牠多照一下，「牠終於知道自己長什麼樣」。
多年前是流浪犬的小黑，賴在修車廠前不走，老闆乾脆收養，沒想到顧客上門後，小黑每次都熱情迎接，讓不少人印象深刻，也曾有顧客笑稱，定期保養其實是為了希望看「小黑」；同樣是流浪犬的COFFEE本來是1隻疑似流落街頭的貴賓狗，遇上藍鵲書房主人高美玉、陳萬成夫妻，從此搖身一變，成為氣質店狗。
而王姓民眾3年前結婚時，一起和妻子飼養毛小孩「妞妞」，卻意外將「妞妞」寵壞，只喜歡待在沙發、床上。偏偏「妞妞」容易掉毛，為此還特地買來昂貴的吸塵器，才能保持家中乾淨。
不僅毛小孩得寵，新竹楊先生養斑龜卻調皮搗蛋、行動迅速，甚至還會上演翻牆越獄戲碼，在屋子內鑽來跑去，但也逗得楊先生的女兒楊小妹哈哈大笑，夫女倆每天觀察烏龜生活，還會一起替斑龜們刷背清潔，增進父女感情也讓楊小妹學習尊重生命。
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(中國時報)
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