搏女兒歡心 他成鸚鵡專家

2019年01月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

蔡大欽別名蔡枝枝，飼養鸚鵡在愛鳥圈闖出名堂，他架起「天然鸚鵡站台臉書」社群，吸引近萬粉絲，和鸚鵡結下不解情誼，背後有段父愛的故事，為一解女兒鬱鬱寡歡，替愛女買了灰鸚，搏得歡顏，越養越有心得，家裡鳥言鳥語，更搭起友誼橋梁，朋友越來越多了。

蔡大欽和太太陳素經營檳榔專賣店，育有2男1女，兒子們兄弟有伴，女兒蔡佳芳卻少了說話對象，青春期悶悶不樂，為逗女兒開心，儘管事業忙碌，還是絞盡腦汁，無意間靈機一動，想給女兒買隻鸚鵡陪她說說話、分享心情，第1隻灰鸚到家，女兒愛極了，灰鸚聰明伶俐，女兒還教他說「爸爸」、「您好！」。

灰鸚的到來，給家庭生活增添許多色彩，蔡大欽更常帶女兒逛鳥店，太座也支持，家裡鸚鵡養到30幾隻，他成了鳥專家、鳥達人，各式各樣品種，從翠綠到艷紅，女兒也開朗起來。

蔡大欽說，鸚鵡儼然成了家裡重要成員，為給鸚鵡舞台，引進各式各樣天然站台、遊戲台等，到自己加工設計，鸚鵡站在模擬枝台上，顯出生氣盎然的意境，讓同好驚豔，為服務鳥友，還架起臉書社群，鳥友們趨之若鶩。

其中「阿呆」能言善道，表情豐富，會金雞獨立、拱手道安等，和另隻母鸚鵡下蛋，小小呆近日要破殼而出，他開心「我這鳥爸爸，還要升格當鳥阿公了」。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)