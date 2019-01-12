西西會看店 小黑能顧院

2019年01月12日 04:10 中國時報 劉秀芬 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

小名西西的馬爾濟斯個性穩定不亂吠。（劉秀芬攝）

土狗小黑正值愛玩年紀，動來動去一刻不得停。（劉秀芬攝）

前看店、後顧園，經營資訊公司的麻豆商圈文化觀光發展協會理事長謝文原，家裡有一大一小隻寵物狗當看家幫手，謝文原說，6年前，朋友家裡馬爾濟斯生了小狗，女兒看了喜歡想養，於是請朋友送他，小名西西的馬爾濟斯是謝文原女兒童年玩伴，晚上還陪女兒睡覺，西西從小就在店裡長大，見慣人來人往，個性穩定不亂吠，客人來，總要嗅聞鑑定一下，遇上投緣者，還會翻肚要人摸，十分可愛。

「西西很乖，但有個缺點，不愛讓人修剪頭、腳的毛。」謝文原每次都得麻煩獸醫朋友來家裡修剪。住後院的土狗小黑，是他收養的流浪狗，正值精力充沛愛玩的年齡，見客人就撲上去玩耍，但遇有陌生人，牠就會汪汪叫警告。

「哇！好可愛！這隻貓咪是真的還是假的？」一身灰色短毛、5歲「肉包」是英國短毛貓品種，跟著主人參加動物保護宣導，一動也不動任人撫摸，活脫脫像「道具」，可愛模樣吸引路過民眾駐足拍照，堪稱最佳宣傳品！

飼主許先生從小喜愛動物，先後養過狗與貓，認為寵物為生活增添不少樂趣，尤其，工作忙碌，回家看到寵物們便覺一陣療癒，多年前養了「肉包」，雖是頭一回接觸貓，卻也因此發現貓咪個性獨立、不吵鬧，相較養狗還得擔心叫吠聲影響鄰居，輕鬆許多。

「肉包」偶會獲邀響應公益活動，每一亮相，總引來許多人目光。他說，肉包雖然常常是一臉酷樣，但配合度極高，日前出席耶誕節活動，他幫肉包穿上耶誕帽與耶誕服，紅通通圓呼呼模樣，讓大人、小孩都直呼「好可愛」！

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(中國時報)