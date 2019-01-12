蘇澳冷泉 冬天越泡越舒暢

2019年01月12日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

許多人喜歡在冬天泡溫泉，但如果在冬天泡冷泉，則會有不同的快感與樂趣，舉世唯二、全國唯一的蘇澳冷泉，春夏秋冬一年四季保持攝氏22度的恆溫，天氣越冷，反而越浸泡身體感覺越熱，蘇澳鎮長李明哲歡迎大家一同到蘇澳冷泉來體驗曠世奇泉。

蘇澳冷泉是蘇澳鎮擁有得天獨厚的天然瑰寶，其形成源於宜蘭豐沛雨量滲入石灰岩層地形分解為二氧化碳再因加壓融入水中，含氣體的冷泉浮力大於一般地下水，故容易上升至地面形成冷泉。

李明哲說，蘇澳冷泉為舉世獨二、全國唯一的碳酸氫鈣泉，終年維持攝氏22度恆溫，冬暖夏涼，可泡浴又可飲用，具珍稀性且運用範圍更為廣泛。

蘇澳冷泉富含大量二氧化碳，氣泡從池底卵石床上冒出，身浸其中皮膚便布滿水泡，是相當特殊的感官體驗，浸泡初期雖覺全身冷冽，但過數分鐘後遍體發熱，備感舒暢。

李明哲表示，上任後對冷泉重建案極為重視，除多次召開會議要求承商依約竣工，並組成工程督導小組，進行工程進度檢討及跟催，務必要在今年夏天讓蘇澳冷泉榮景再現。

(中國時報)