博愛街板林路 將增設號誌

2019年01月12日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市交通局去年2月將樹林區博愛街、板林路部分路段改為單行，但因路線標示不明，違規逆向和車禍意外頻傳，市議員蘇泓欽11日辦理會勘，民眾表示，同條路「一下雙向、一下單向」，看得霧煞煞；交通局指出，因改回雙向道工程浩大，暫無可能，將先增設號誌並加強警示。

博愛街、板林路原為雙向道，延伸至樹林區公所、樹林車站和博愛市場等人潮密集處時，與鎮前街97巷、溪崑二街112巷路口銜接，形成車流紊亂的「七岔路口」，塞車嚴重，交通局去年2月將博愛街和板林路部分路段改制為單向道，將往北的車流自博愛街240號前引導至板林路，盼能紓緩車潮。

但改道後民怨四起，根據樹林分局交通分隊統計，博愛街、板林路口在2016、2017這2年間僅發生2起車禍，2018年改為單行道後卻攀升至7件。

蘇泓欽11日邀集交通局、養工處、區公所等單位會勘，研擬改善方案，過程短短1小時內，已有2輛轎車因沒看到單向標誌，逆向後直接違規迴轉。

陳情民眾王靜誼質疑，改為單向道後僅懸掛「禁止通行」號誌警示，但天黑根本看不見，地面標線混亂，一不小心就逆向，險象環生，在地居民後來乾脆改行鎮前街，質疑「根本不是紓緩車流，而是民眾不敢走了」；蘇泓欽則認為，更改後雖紓緩北端車潮，卻衍生出另一端的亂象，呼籲交通局切勿事情「做一半」。

交通局表示，若要改回雙向道工程浩大，暫無可能，會勘後將先增設晚間發光的內照式號誌，並提前預告用路人前方改道單行「禁止通行」，同時加強宣導，若實施後路況仍無改善，才有改回雙向道的可能。

(中國時報)