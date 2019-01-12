烏克蘭正妹 進修學創業
來自烏克蘭的正妹安娜在明新科技大學進修管理碩士，她不僅進修專業知識、會說4國語言，還在行動咖啡車學習咖啡、烘焙，增加自身技能。
年僅21歲的安娜（Anna Kompan）會說烏克蘭語、俄羅斯語、英文及中文，她在烏克蘭向一對夫妻學習中文3年，並在台籍老師建議下，來台深造，而她在烏克蘭就學期間，也發展出對咖啡、烘焙的興趣，因此進入明新科技大學後，也持續進修，未來有志創業。
安娜說，烏克蘭氣候較寒冷，不過新竹風大讓她印象深刻，來台也去過新竹城隍廟、三姓橋、新豐紅毛港等景點，特別喜歡新竹火車站前的護城河公園，也計畫與來台工作的烏克蘭友人一起南下遊玩。
明新科技大學行動咖啡車店長林修平擁有英國咖啡師證照，和學生分享微型創業，包含技術、經營管理、成本計算、廠商資源等，一系列課程可讓學生學中做、做中學，更可評估自身是否適合創業。
林修平觀察，台灣咖啡市場趨於飽和，行動咖啡車仍具潛力，不過需視地點、族群調整經營品項，例如在商業區，不妨以精品豆、單品豆等手沖式咖啡為主，可吸引到愛好咖啡的白領族等。
明新科技大學的行動咖啡車自今年中推出以來，已有十多名學生前往學習，包含在明新就讀行銷與流通管理系的大一新生莊育如，曾經在飲料店工讀，因對創業有興趣，而前往學習，增加自身專長。
(中國時報)
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