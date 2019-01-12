地方掃描－偵破詐騙集團 專騙陸美加華人

2019年01月12日 04:10 中國時報 盧金足 ）

台中：刑事局中部打擊犯罪中心11日偵破以陳嫌為首等27人詐騙集團，涉嫌誆稱被害人到大陸旅遊涉金融洗錢犯罪，需監管帳號，詐騙大陸及美加華人，還以1天1萬1000元在墾丁承租整棟渡假旅館，作為詐騙機房，初估被害人受騙金額近千萬元。

(中國時報)