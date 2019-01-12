年貨選在地 嘉縣府推農漁產品
春節腳步接近，嘉義縣政府11日邀集縣內農漁會及優質業者，聯合向消費者推薦嚴選年節好物「年貨暨伴手禮」，有象徵年年有餘的水產、富貴吉祥的禽畜產、萬年餘糧的農產、大吉大利的果物等開運組合，縣長翁章梁說，大家以行動支持嘉義農漁產，新年送禮就選嘉義在地的。
嘉義縣內各級農漁會及業者因應過年將至，紛推出新春伴手禮組合，縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜和多位鄉鎮市農會總幹事、區漁會代表和業者11日上午舉行聯合行銷記者會，邀請民眾用實際行動支持嘉義縣優質地產。
翁章梁現場試吃全國十大烏魚子常勝軍，林家烏魚子推出的一口吃即食包，大讚方便且不用自己動手就能吃到頂級美味，另也拿起一盒黃牛滴牛肉精，透露喝這個能有一整天好活力。
嘉義縣農業處指出，春節前正值烏魚子、茂谷柑、瓜果番茄、洋香瓜等農產盛產季節，烏魚子送禮高貴大方，也是團圓年菜必備食材；茂谷柑過年最應景；溫室栽培的瓜果番茄、洋香瓜，都是外銷很受歡迎的精品，還有布袋鰻、新塭虱目魚、義竹鱸魚、太保有機米、阿里山高山茶、水上蓮藕、大林鵝、御正雞肉、鋐景牛肉等聞名全國的商品。
翁章梁強調，嘉義有得天獨厚的氣候、地形，生產優質農漁產品，這次推出超過40項年節好物組合，希望消費者能多多選購嘉義在地的優質好物。
(中國時報)
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