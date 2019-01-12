鳳山里政發展協會 爭基礎建設建議權
高市鳳山區里政建設發展協會11日舉行會長改選，由現任瑞竹里長李美雲接掌；李表示，將建議新市長韓國瑜與里長建立平台，下放基礎建設建議權，未來不需要透過議員，因地制宜加速推動地方建設。
高市最大鳳山區有76里，誠義里長劉啟芳成立基層促進會20年，前誠德里長楊弼勝年輕有為、26歲就當選里長，雙方因鳳山汙水廠回饋金協調不成，楊成立里政發展協會，互別苗頭爭，但鳳山區里長聯誼會分裂多年，為替鳳山謀最大福利，展現團結。
楊弼勝今年原本有機會連任，卻因車禍案件執行，與登記時間重複，無法登記參選里長，他不希望過去的付出白費，更希望里政建設發展協會，由資深里長李美雲接任新會長。
李不僅是罕見的「碩士里長」，更擔任財團法人高雄市鳳山區北極殿董事長，全心全力投入最基層服務兼具宗教公益領域，是個標準「巾幗不讓鬚眉」的優秀基層尖兵。
(中國時報)
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