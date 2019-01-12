陸女夾帶沙鼠闖關 24隻安樂死
非洲豬瘟大拉警報之際，金門「小三通」吳姓旅客11日竟夾帶24隻寵物鼠「沙鼠」闖關，遭水頭碼頭岸巡幹員攔截查獲，全部由縣防疫所就地「安樂死」處理，全案並依違反《動物傳染病防治條例》等罪嫌移送法辦。
昨天中午，金門岸巡幹員協同高雄關金門派出課、金門檢疫站執行通關檢查時，發現1名穿著蓬蓬裙，身形比例異常，自對岸石井入境金門的吳姓女性旅客，不但神情有些慌張，走路也怪怪的，當場攔截帶入辦公室檢查。結果在她的長裙內，發現內搭褲的小腿褲管均綁著用絲襪包覆夾帶，共24隻不停竄動的寵物鼠「沙鼠」闖關。
家住桃園的60歲吳女表示，她是在對岸以每隻人民幣60元的代價，受雇攜帶這批寵物鼠入境。岸巡研判可能是首次「探路」就落網，估計沙鼠每隻市價在新台幣300元到1000元不等。
金門縣防疫所據報，立即派員趕到現場，依法就地「安樂死」焚化處理，對目前正值非洲豬瘟防疫期間，機場、港口均加強防疫檢查，竟然還有人夾帶活體動物闖關，感到十分不解。
(中國時報)
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