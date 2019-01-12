地方掃描－看政論節目氣炸 噴漆又潑汽油

2019年01月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 ）

彰化：政論節目看到氣炸縱火去！國民黨彰化縣黨部10日深夜遭45歲火大哥噴漆、潑汽油，警方漏夜將領有精障手冊的何嫌逮捕，何嫌稱，「當兵也是國民黨，卻被迫害，選舉期間就想放火了。」警方訊後依公共危險罪將何嫌移送地檢署。

(中國時報)