劉倖孜超越自我 闖出一片天

2019年01月12日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

天生重度聽障的嘉義市北興國中學生劉倖孜，用勤奮好學彌補缺憾，連續奪下第19屆全國聽覺障礙國民國書法組全國第1名、第20屆全國聽覺障礙國語文競賽朗讀比賽掄冠，書法、音樂都擅長，市長黃敏惠11日頒獎表揚她熱情擁抱生命。

劉倖孜出生即重度聽障，5歲戴人工電子耳，學習力迎頭趕上同齡孩子，媽媽李雪如發現她有藝術天賦，學鋼琴、拉小提琴都行，念國小五年級時開始寫書法，專注力更強，念國一時榮獲第19屆全國聽覺障礙國民國書法組全國第1名，今年讀國三再攻下第20屆全國聽覺障礙國語文競賽朗讀比賽冠軍，並獲國際人工電子耳音樂節選拔為亞洲中日台3位獲邀演奏者的台灣代表。

聽障生比賽朗讀是嚴峻挑戰，劉倖孜卻躍躍欲試，參加嘉義市比賽未能名列前茅，雖然受挫，反而更激起她想贏的意志，利用午休請語文老師陳雪卿指導咬字，反覆練習，彎腰耕耘終有收穫，勇奪全國冠軍，證明自己可以超越自己。

嘉義市長黃敏惠頒獎表揚劉倖孜不畏逆境，好學不倦的堅韌生命力，她現場朗讀、拉小提琴、寫書法，贈送「豬事大吉」和「勇媽」春聯給黃市長，讓黃市長感動萬分。

黃敏惠說，中華民國特奧會有句名言「勇於嘗試」，天生我材必有用，上帝關上一扇門的同時，也會打開一扇窗，當你掌握了推開門窗的技巧時，每打開一道門就是豁然開朗的另一片天空，也感謝「勇媽」劉媽媽、老師、同學及家長會對倖孜的扶持。

(中國時報)