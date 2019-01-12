劉倖孜超越自我 闖出一片天
天生重度聽障的嘉義市北興國中學生劉倖孜，用勤奮好學彌補缺憾，連續奪下第19屆全國聽覺障礙國民國書法組全國第1名、第20屆全國聽覺障礙國語文競賽朗讀比賽掄冠，書法、音樂都擅長，市長黃敏惠11日頒獎表揚她熱情擁抱生命。
劉倖孜出生即重度聽障，5歲戴人工電子耳，學習力迎頭趕上同齡孩子，媽媽李雪如發現她有藝術天賦，學鋼琴、拉小提琴都行，念國小五年級時開始寫書法，專注力更強，念國一時榮獲第19屆全國聽覺障礙國民國書法組全國第1名，今年讀國三再攻下第20屆全國聽覺障礙國語文競賽朗讀比賽冠軍，並獲國際人工電子耳音樂節選拔為亞洲中日台3位獲邀演奏者的台灣代表。
聽障生比賽朗讀是嚴峻挑戰，劉倖孜卻躍躍欲試，參加嘉義市比賽未能名列前茅，雖然受挫，反而更激起她想贏的意志，利用午休請語文老師陳雪卿指導咬字，反覆練習，彎腰耕耘終有收穫，勇奪全國冠軍，證明自己可以超越自己。
嘉義市長黃敏惠頒獎表揚劉倖孜不畏逆境，好學不倦的堅韌生命力，她現場朗讀、拉小提琴、寫書法，贈送「豬事大吉」和「勇媽」春聯給黃市長，讓黃市長感動萬分。
黃敏惠說，中華民國特奧會有句名言「勇於嘗試」，天生我材必有用，上帝關上一扇門的同時，也會打開一扇窗，當你掌握了推開門窗的技巧時，每打開一道門就是豁然開朗的另一片天空，也感謝「勇媽」劉媽媽、老師、同學及家長會對倖孜的扶持。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。