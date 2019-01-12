智慧宅展示 避震衣櫥成亮點

2019年01月12日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高巿府工務局在四維行政中心規畫的「智慧綠建築–智慧住宅南部展示區」累計超過2萬5000人次參觀，尤其以結合空氣品質監控及連動空調的全熱交換器詢問度最高，地震時可供躲避的避難衣櫥也因實用，很多人好奇。

工務局指出，高雄市舊有建物多，人口也老化，如何以簡單平價的設備，營造安全、舒適、有尊嚴的生活環境，因此推出「智慧綠建築–智慧住宅南部展示區」，向民眾推廣智慧科技產品，也打造高雄為智慧科技城市。

展示區位於四維行政中心一樓，累計超過2萬5000人次參觀，展場分為Smart Home智慧住宅區與在地特色動態2大展示區，打造成完整起居空間，安全、舒適、防災設備一目瞭然。

工務局透露，民眾詢問度最高的是結合空氣品質監控及連動空調，能完整改善屋內空氣品質的全熱交換器。地震來時可供人身躲避的避難衣櫥，即時偵測瓦斯漏氣的一氧化碳感應器、智慧瓦斯遮斷器等，也很多人問。

超過50項以上的智慧生活科技產品，均是國內智慧科技產業所創新製造，還有專門為銀髮族設計，可兼顧安全及生活尊嚴的生活設施等。現場均有人提供專業導覽解說。

(中國時報)