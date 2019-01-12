基市殯停車場標示不清 業者允改善

2019年01月12日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市殯葬管理所停車場進出車輛頻繁，但停車場內的行人專用道標示不明顯，導致經常有車輛行經時，占用到專用道，影響人車安全，議員韓世昱獲報後，邀集相關單位前往會勘，並達成共識，停車場業者對此承諾將盡速改善，以維護人車安全。

有民眾抱怨，在進出基隆市立殯葬所停車場時，由於行人專用道和車道只有一條不明顯的線來畫分，路幅又狹窄，沿路只有很小的人行指引標誌，根本就很難注意到，無意之間，很多車輛在行車時，都占用道行人專用道，影響出入安全。

韓世昱接獲陳情後，邀集殯葬管理所人員與停車場業者到場會勘，韓世昱指出，他平日也都會到殯葬所參加公祭，看到有很多民眾在停車場進進出出，但卻發現人行道標示不清，使得很多車輛疏於注意，經常在轉彎時壓縮到行人專用道，甚至差點「A」的行人，非常危險。

基隆市殯葬所墓政組長蕭仁宗轉述，停車場業者聞後，也提出很好的建議，就是會加強人行道的字體標誌，並用明顯的色塊區分，讓民眾能夠一目瞭然，以免人車爭道的現象出現，增加用路人的安全。

(中國時報)