青年社造提案徵件 最高補助10萬

2019年01月12日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

開辦迄今已有5年歷史的青年參與社造行動計畫，即日起徵件至2月11日止，每案最高補助10萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年提案。

文化局長蔡佳芬表示，新北青年社造行動自2015年開始至今已邁入第5年，去年共有8組青年團隊獲得補助，每個青年社造就代表一個未來新北，每位青年帶來的都是回饋社會的感動，希望能有更多青年朋友提案。

去年提案團隊「逆風劇團」，在昨日記者會中演出戲劇《閜》（音同ㄒㄧㄚˇ），團長成瑋盛說，他提出「Love & Life 共生計畫」，帶著劇團招收的中輟生、高關懷少年們學攝影也學演戲，也帶獨居長者一起演出，幫助他們在逆風中找到青春的價值。

「2019新北市政府文化局青年參與社造行動計畫」即日起徵件至2月11日止，總補助80萬元，每案最高補助10萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年，提出關於新北市的地方創生、生態環保、多元文化關懷、工藝微產等創意提案。

(中國時報)