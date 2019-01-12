HBL苗商女籃 連6年闖8強
苗栗高商女籃再創紀錄，連6年挺進HBL甲組預賽前8強，沒有企業財團資助，也非甲組幼隊的她們，能打出好成績全靠平時勤奮練習，培養絕佳默契，加上資深教頭吳喜松細心照料，同住屋簷的球員們感情如膠似漆，攜手打贏比賽，年年取得保送國立大學資格。
苗商女籃每年招收的球員幾乎是乙組的學生，30名球員中，有3成家境並不富裕，吳喜松不捨球員為追夢背負沉重經濟壓力，2014年貸款800多萬在苗栗市購下1棟中古屋供球員居住，養成她們對生活負責，除打出亮眼成績，更能燒出1桌好菜，高一洗菜、高二切菜、高三主廚成為傳統。
吳喜松表示，擠進前8強的球隊皆有企業或財團資助，唯獨苗商女籃僅靠著地方人士奧援，能穩住地位實不容易，縣府2年前停止補助球隊後，不含人事費，經營1個球隊最少得花150萬，常為籌措經費傷透腦筋，有熱心民眾不定時捐贈白米、雞蛋、肉類、青菜與經費等，讓球隊能撐下去。
吳喜松說，球員靠著堅強意志與謹遵團隊紀律，從2、3線球員晉升1線，所投的每顆球都是希望，12人名單各各纏鬥力強，求勝欲旺盛是致勝關鍵，去年以101比61超高比數狂贏小國泰淡水商工40分，球員勝而不驕更認真練習，搶進8強無疑是拿下保送門票，每年約有2/3球員上國立大學。
(中國時報)
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